43 года исполнилось бы сегодня Жанне Фриске

В память о дне рождения безвременно ушедшей подруги Ольга Орлова поделилась их совместным архивным фото

Культура

Ольга Орлова, близкая подруга и коллега Жанны Фриске по группе «Блестящие», опубликовала их совместное памятное фото, пишет Womanhit.

С архивной фотографией связана интересная история, которой Ольга поделилась со своими подписчиками:

««Две девочки давным-давно нарушали правила жизни. К примеру, фотографировали в питерском Эрмитаже, хотя это было запрещено. Нас не поймали, а чудесное фото на память осталось. Нам было вместе весело и хорошо».

Сегодня безвременно ушедшей Жанне Фриске исполнилось бы 43 года. Орлова призналась, что не забывает о подруге и этой дате.