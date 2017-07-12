19-летняя модель из Владивостока заняла место 37-летней Виктории Бони

По отзывам друзей и знакомых, новая избранница миллионера Смерфита чересчур увлечена сетью Instagram и с трудом окончила колледж

Культура

Журналисты собрали отзывы друзей и знакомых о 19-летней фотомодели из Владивостока Елизавете Ганенко, занявшей место Виктории Бони в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом, пишет Суть событий.

По словам молодых людей из окружения Елизаветы, девушка чересчур увлечена социальной сетью Instagram, но при этом совершенно не умеет готовить.

Одноклассницы Ганенко отмечают, что девушка с трудом окончила колледж, так как из-за постоянных разъездов и фотосьемок практически не посещала занятия. В итоге модель даже не присутствовала на защите дипломных работ, и неизвестно, забрала ли она документ о своем образовании.

После начала романтических отношений с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, бывшим возлюбленным Виктории Бони, девушка и вовсе «зазвездилась».

«Теперь, когда у нее началась светская жизнь, людей из прошлого она отправила в игнор», – говорит фотограф Сергей Старостин.

Фото: woman.ru