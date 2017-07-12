19-летняя модель из Владивостока заняла место 37-летней Виктории Бони
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По отзывам друзей и знакомых, новая избранница миллионера Смерфита чересчур увлечена сетью Instagram и с трудом окончила колледж
Журналисты собрали отзывы друзей и знакомых о 19-летней фотомодели из Владивостока Елизавете Ганенко, занявшей место Виктории Бони в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом, пишет
По словам молодых людей из окружения Елизаветы, девушка чересчур увлечена социальной сетью Instagram, но при этом совершенно не умеет готовить.
Одноклассницы Ганенко отмечают, что девушка с трудом окончила колледж, так как из-за постоянных разъездов и фотосьемок практически не посещала занятия. В итоге модель даже не присутствовала на защите дипломных работ, и неизвестно, забрала ли она документ о своем образовании.
После начала романтических отношений с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, бывшим возлюбленным Виктории Бони, девушка и вовсе «зазвездилась».
«Теперь, когда у нее началась светская жизнь, людей из прошлого она отправила в игнор», – говорит фотограф Сергей Старостин.
Фото: woman.ru