http://7info.ru/news/video/zhjostkoe_dtp_v_dashkovo-pesochne_snjali_na_video/
Жёсткое ДТП в Дашково-Песочне сняли на видео
Видео 1122
Видео:
Рязань 62
Жёсткое ДТП в Дашково-Песочне сняли на видео
Видео 1122
Причиной аварии стал выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
В интернете опубликовано видео, на котором запечатлён момент ДТП в Дашково-Песочне в Рязани.
Судя по дате на регистраторе, авария произошла в субботу, 8 июля. Место ДТП – перекрёсток улиц Советской Армии и Новосёлов. Причина – выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Видео: