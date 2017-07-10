Жёсткое ДТП в Дашково-Песочне сняли на видео

Причиной аварии стал выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

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В интернете опубликовано видео, на котором запечатлён момент ДТП в Дашково-Песочне в Рязани.

Судя по дате на регистраторе, авария произошла в субботу, 8 июля. Место ДТП – перекрёсток улиц Советской Армии и Новосёлов. Причина – выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.