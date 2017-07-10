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http://7info.ru/news/video/zhjostkoe_dtp_v_dashkovo-pesochne_snjali_na_video/

Жёсткое ДТП в Дашково-Песочне сняли на видео
Причиной аварии стал выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Видео   1122

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлён момент ДТП в Дашково-Песочне в Рязани.

Судя по дате на регистраторе, авария произошла в субботу, 8 июля. Место ДТП – перекрёсток улиц Советской Армии и Новосёлов. Причина – выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Видео: Рязань 62