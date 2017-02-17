ВТБ24 в Рязанской области готов выполнить ожидания своих клиентов

Об этом свидетельствуют ключевые показатели деятельности банка.

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В среду, 15 февраля, в редакции РИА «7 новостей» прошла пресс-встреча с управляющим региональным подразделением ВТБ24 в Рязани Ларисой Прокоповой.

Лариса Прокопова рассказала журналистам об итогах работы банка в регионе за 2016 год и перспективах развития розничного банковского бизнеса.

Общий объём кредитного портфеля в Рязанской области вырос на 14 % и достиг 11 милрд рублей. Привлеченные средств физлиц выросли на 27% и общий портфель составил 5,3 млрд рублей.

– Сегодня мы говорим о политике банка ВТБ24 в 2017 году и о тех ожиданиях, которые высказывают банку клиенты, розничные и корпоративные. Так каковы же актуальные ожидания клиентов на 2017 года?

– Ожидания клиентов связаны с двумя основными факторами. Первый – потребности клиентов, их желание получить те или иные банковские продукты по наиболее выгодным условиям. Экономика стабилизируется, снижается инфляция, соответственно, наши клиенты ожидают, что процентные ставки по кредитам будут снижаться. ВТБ24 на протяжении уже нескольких лет оптимизирует свои расходы, как стоимость привлечённых ресурсов, так и внутренние издержки. За счёт оптимизации своих расходов банк имеет возможность снизить процентную ставку по кредитным продуктам на 1-2 процентных пункта. Второй фактор - качество обслуживания и сервис. Высок спрос на дистанционные каналы обслуживания. Банк ВТБ24 вкладывает средства в развитие дистанционных сервисов, в том числе в Интернет-банк и мобильный банк.

Кроме того, любого заёмщика интересует стоимость самого кредита. В течение 2016 года ставки по кредитным продуктам банка ВТБ24 неоднократно снижались. Это касается всех видов кредитования: авто, ипотеки, кредитов наличными, а также кредитов, предоставляемых малому бизнесу.

– По данным СМИ, за последний год в связи с введением санкций стало активно развиваться внутри России частное предпринимательство, фермерское хозяйство. Чаще ли стали обращаться частные предприниматели в банк ВТБ24 за кредитами? Получают ли они отказы в кредитах, и по каким причинам?

– На протяжении всего 2016 года мы наблюдали тенденцию повышенного и устойчивого спроса на кредиты для малого бизнеса. За год мы приросли на 61% в выдачах. Всего за 2016 год было выдано 1,05 млрд.рублей кредитов малому бизнесу. Не могу не отметить, и смещение спроса в пользу инвестиционного кредитования, в том числе развитие производства, приобретение оборудования. Это говорит о том, что российский рынок оживает.

– Какие уникальные продукты предлагает банк ВТБ24 для малого бизнеса?

– Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов, и банк «подстраивается» под их пожелания. В течение 2016 года в банке действовали акции, по которым клиенты могли воспользоваться кредитными ресурсами на очень выгодных для себя условиях. Одна из таких акций, действует и сейчас – клиент может воспользоваться кредитом на инвестиционные цели под 9 процентов годовых.

Если же говорить о базовых ставках кредитов малому бизнесу, то они варьируются от 11,8 до 19 процентов. Максимальную процентную ставку имеют кредиты не обеспеченные залогом.

– С какими показателями по ипотечному кредитованию вошёл банк ВТБ24 в регионе в этот год?

– Ипотека сейчас более чем доступна. Развитию ипотечного кредитования также очень помогло снижение ставок. Свою роль сыграла государственная поддержка, кроме того, ипотечное кредитование традиционно является продуктом с наименьшим кредитным риском. Наш портфель превысил 5,2 миллиарда рублей. За год мы выдали 1200 ипотечных кредитов на сумму 1,7 млрд. рублей. Каждая пятая ипотечная квартира в Рязанской области сегодня покупается с помощью кредита ВТБ24. Рассчитываем, что в 2017-2019 годах рост ипотечного кредитования составит порядка 12%. Процентные ставки достигли уровня докризисных значений. Так, например, воспользоваться кредитом на приобретение квартиры в новостройке, можно по ставке от 11,5%. Кроме того, в регионе действует акция с ГК «Зеленый сад», в рамках которой ставка по кредиту составляет 8,5%. В настоящее время в банке стартовала акция «Больше метров, меньше ставка», по которой клиенты приобретающие квартиры с большой площадью, имеют дополнительную скидку с процентной ставке.

– Увеличивается ли количество вкладчиков банка ВТБ24?

– Безусловно, число клиентов, являющихся вкладчиками банка, увеличивается. Новым клиентам и тем клиентам, которые давно с нами, мы предлагаем дополнительный спектр банковских продуктов. К примеру, частные вкладчики, которые раньше пользовались только депозитами, активнее начинают пользоваться инвестиционными продуктами: накопительное страхование, инвестиционное страхование, брокерское обслуживание, еврооблигации. Данные продукты позволяют больший доход, нежели депозиты. Люди всё больше и больше доверяют таким продуктам. Объем привлеченных средств за год вырос на 27%.

– Развиваются ли долгосрочные вклады, вкладывают ли люди деньги в банк надолго, или предпочитают краткие сроки вкладов?

– Линейка срочных вкладов в банке «ВТБ24» очень широка. Но, как вы верно заметили, в период экономической нестабильности люди предпочитают размещать средства в банке на более короткие сроки. Сейчас наиболее популярны депозиты на срок менее года. Как альтернативу вкладу, мы предлагаем нашим клиентам новую услугу – Накопительный счет. Это уникальный продукт, который работает аналогично вкладу и дает клиенту хорошую доходность, но при этом клиент не теряет средства при досрочном снятии денежных средств. В текущий экономических условиях это самый удобный инструмент размещения денежных средств.

–​ Какие основные события в экономике России определили политику банка ВТБ24 в 2016 году и будут определять в 2017?

Банковский рынок зависит от состояния экономики, поэтому прекращение падения и стабилизация реальных доходов населения сразу позитивно сказались на нем. Еще одним значимым фактором стало снижение ключевой ставки. Благодаря этому снизились ставки по кредитам и увеличилась их доступность.

Происходит укрупнение банковского сектора. Увеличилась доля рынка государственных банков, немного снизилась доля банков, контролируемых нерезидентами. Основные причины: ужесточение надзорной политики Банка России, необходимость экономить в условиях кризиса.

Рынок вкладов, на наш взгляд, будет похож на 2016 г. Мы склоняемся к сценарию, согласно которому будет некое перераспределение вкладов из коммерческих банков в банки с участием государства, как наиболее надежные финансовые учреждения.

Основные тенденции рынка свидетельствуют о том, что уровень ставок по депозитам частных клиентов будет двигаться в сторону снижения. Ключевые причины снижения ставок по вкладам: снижение инфляции и избыток ликвидности, особенно валютной у банков. Есть и определённые ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки. В 2017 году, скорее всего, ЦБ будет вынужден все же снизить ключевую ставку и тогда ставки по депозитам снова пойдут вниз, по нашим прогнозам на 1-2 пп. По сберегательным продуктам все большим спросом будут пользоваться программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, а также специальные предложения для клиентов определенных категорий с повышенной ставкой по депозитам.

– Как рядовому обывателю, небогатому гражданину, выбирая банк для своих кровных сбережений, определить банк, у которого не отзовут лицензию?

Я считаю, что при выборе банка, необходимо руководствоваться двумя факторами: первое – это ценовой фактор, второе – безопасность, и здесь, важно «имя» банка, сроки работы на рынке, репутация банка. В качестве помощника в выборе можно использовать сайт Центрального банка РФ, на котором можно посмотреть мониторинг процентных ставок по депозитам физических лиц, нужно обратить внимание на рейтинг кредитных организаций

–​ А как банк работает с зарплатными картами, когда частным лицам стало можно выбирать банк?

– Да, с 1 января 2015 года действует закон об отмене «зарплатного рабства». В соответствии с ним, каждый человек вправе прийти в бухгалтерию и написать заявление о перечислении его заработной платы в тот или иной банк. Свою заработную плату в регионе на карты ВТБ24 получает более 26 тысяч человек. В 2016 году выдано более 8,8 тысяч пластиковых карт, большая часть из них – зарплатные карты. Держатели зарплатных карт банка, дополнительно к карте, получают скидки на процентные ставки по кредитам, программы лояльности, продукты банка по льготной цене и т.д.

– А как банк строит деятельность в сфере потребительского кредитования?

На рынке потребительского кредитования наметился значимый подъем, что выразилось, прежде всего, в росте выдач по кредитам наличными. В условиях стабилизации экономики люди поверили в светлое будущее и начали реализовывать накопленный за два кризисных года спрос. Важную роль сыграло и снижение ставок, в результате которого большим спросом пользовалось рефинансирование потребительских кредитов, взятых ранее по более высоким ставкам.