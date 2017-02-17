http://7info.ru/news/video/vrio_gubernatora_rjazanskoj_oblasti_dal_bolshoe_intervju_telekanal_vesti_24/
Врио губернатора Рязанской области дал большое интервью телеканалу «Вести 24»
Видео 129
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов дал большое интервью телеканалу
«Вести 24» .
Врио губернатора Рязанской области дал большое интервью телеканалу «Вести 24»
Видео 129
В нём он рассказал о возможных кадровых перестановках, ближайших планах и том, каким видит будущее региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов дал большое интервью телеканалу
В нём он рассказал о возможных кадровых перестановках, ближайших планах и том, каким видит будущее региона.