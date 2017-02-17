Врио губернатора Рязанской области дал большое интервью телеканалу «Вести 24»

В нём он рассказал о возможных кадровых перестановках, ближайших планах и том, каким видит будущее региона.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов дал большое интервью телеканалу «Вести 24» .

В нём он рассказал о возможных кадровых перестановках, ближайших планах и том, каким видит будущее региона.