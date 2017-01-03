Видео: ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией

Многие поначалу посчитали сообщение о случившемся шуткой, но она оказалась правдой.

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История о вороне, укравшей паспорт у зазевавшегося эстонца на границе с Россией, поначалу показавшаяся интернет-пользователям выдумкой, оказалось правдой. Об этом сообщают Вести .

Инцидент произошёл 29 декабря на пункте пропуска Ивангород. Эстонец возвращался из России домой, подготовил паспорт для проверки пограничниками и в этот момент птица вырвала документ из его рук. Ворону попытались догнать, задействовали даже кинолога с собакой, но не смогли.

Иностранец попал в затруднительное положение, оказавшись за границей без документов. Ему пришлось ехать в Санкт-Петербург в консульство своей страны за новым паспортом, благо офицеры таможенного поста выписали ему справку, что паспорт действительно был украден птицей.

Недавно в интернете появилось видео, запечатлевшее ворону-воровку.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своём «Фейсбуке» об этом случае в шутку написал: «Испытания новейшего российского дрона прошли успешно».