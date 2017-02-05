Видео: в Рязанской области автомобиль улетел в кювет

Запись с автомобильного регистратора опубликована в социальной сети «Вконтакте».

Видео

В деревне Епихино Рязанской области автомобиль улетел в кювет. Видео с автомобильного регистратора опубликовано в группе «Новости Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности случившегося в Старожиловском районе пока не известны.