http://7info.ru/news/video/video_v_rjazanskoj_oblasti_avtomobil_uletel_v_kjuvet/
Видео: в Рязанской области автомобиль улетел в кювет
Видео 245
В деревне Епихино Рязанской области автомобиль улетел в кювет. Видео с автомобильного регистратора опубликовано в группе
«Новости Рязань» в социальной сети «Вконтакте».
Видео: в Рязанской области автомобиль улетел в кювет
Видео 245
Запись с автомобильного регистратора опубликована в социальной сети «Вконтакте».
В деревне Епихино Рязанской области автомобиль улетел в кювет. Видео с автомобильного регистратора опубликовано в группе
Подробности случившегося в Старожиловском районе пока не известны.