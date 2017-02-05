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http://7info.ru/news/video/video_v_rjazanskoj_oblasti_avtomobil_uletel_v_kjuvet/

Видео: в Рязанской области автомобиль улетел в кювет
Запись с автомобильного регистратора опубликована в социальной сети «Вконтакте».

Видео   245

В деревне Епихино Рязанской области автомобиль улетел в кювет. Видео с автомобильного регистратора опубликовано в группе «Новости Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности случившегося в Старожиловском районе пока не известны.

 

 