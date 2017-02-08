http://7info.ru/news/video/video_v_rjazani_vo_vremja_policejskoj_pogoni_v_dtp_popal_avtomobil/
Видео: в Рязани во время полицейской погони в ДТП попал автомобиль
Видео 118
В Рязани попал в ДТП автомобиль, пытавшийся уехать от полицейских. Об этом сообщил в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте» пользователь Вадим Абрамов . Он же выложил видеозапись с регистратора.
Видео: в Рязани во время полицейской погони в ДТП попал автомобиль
Видео 118
Авария случилась на дороге у ТРЦ «М5 Молл».
В Рязани попал в ДТП автомобиль, пытавшийся уехать от полицейских. Об этом сообщил в группе
Авария случилась на дороге у ТРЦ «М5 Молл». По словам автора, водитель не прореагировал на сигнал инспектора остановиться на посту ДПС «Дягилевский» и попытался скрыться. Завершилось всё плачевно.