Видео: в Рязани во время полицейской погони в ДТП попал автомобиль

Авария случилась на дороге у ТРЦ «М5 Молл».

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В Рязани попал в ДТП автомобиль, пытавшийся уехать от полицейских. Об этом сообщил в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте» пользователь Вадим Абрамов . Он же выложил видеозапись с регистратора.

Авария случилась на дороге у ТРЦ «М5 Молл». По словам автора, водитель не прореагировал на сигнал инспектора остановиться на посту ДПС «Дягилевский» и попытался скрыться. Завершилось всё плачевно.