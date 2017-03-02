http://7info.ru/news/video/video_v_rjazani_perevernulsja_avtomobil/
Видео: в Рязани перевернулся автомобиль
Видео 369
Утром в четверг, 2 марта, в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте» было опубликовано видео, на котором запечатлён перевернувшийся автомобиль.
Автор записи –
Александр Смирнов . Он пишет, что видео было сделано в посёлке Мирный (Соколовка). Более точное место не известно.
Видео: в Рязани перевернулся автомобиль
Видео 369
Видеозапись с места происшествия опубликована в социальной сети «Вконтакте».
Утром в четверг, 2 марта, в группе
Автор записи –