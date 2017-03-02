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http://7info.ru/news/video/video_v_rjazani_perevernulsja_avtomobil/

Видео: в Рязани перевернулся автомобиль
Видеозапись с места происшествия опубликована в социальной сети «Вконтакте».

Видео   369

Утром в четверг, 2 марта, в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте» было опубликовано видео, на котором запечатлён перевернувшийся автомобиль.

Автор записи – Александр Смирнов . Он пишет, что видео было сделано в посёлке Мирный (Соколовка). Более точное место не известно.