Видео: в Рязани перевернулся автомобиль

Видеозапись с места происшествия опубликована в социальной сети «Вконтакте».

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Утром в четверг, 2 марта, в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте» было опубликовано видео, на котором запечатлён перевернувшийся автомобиль.