Видео: в Рязани едва не сбили пешехода на переходе

В комментариях пользователи социальной сети, в основном, пишут о том, что виноват водитель.

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В группе «Рязань» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором запечатлён момент, лишь по счастливой случайности не ставший ДТП. На записи, сделанной на автомобильный видеорегистратор, можно увидеть автомобиль, въезжающий на пешеходный переход во время того, как на нём находятся люди. Одного из пешеходов машина объезжает лишь в последний момент.

В комментариях пользователи социальной сети, в основном, пишут о том, что виноват водитель. При этом некоторые отмечают, что и пешеходам следует быть внимательными, особенно в тёмное время суток.