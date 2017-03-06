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http://7info.ru/news/video/video_v_rjazani_avtomobil_zakrutilo_na_skolkoj_doroge/

Видео: в Рязани автомобиль закрутило на сколькой дороге
Видеозапись размещена в социальной сети «Вконтакте».

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В субботу, 4 марта, на улице Рязанской из-за льда на дороге автомобиль вынесло на обочину. Видеозапись происшествия размещена в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».