http://7info.ru/news/video/video_v_rjazani_avtomobil_zakrutilo_na_skolkoj_doroge/
Видео: в Рязани автомобиль закрутило на сколькой дороге
Видео 54
В субботу, 4 марта, на улице Рязанской из-за льда на дороге автомобиль вынесло на обочину. Видеозапись происшествия размещена в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
Видео: в Рязани автомобиль закрутило на сколькой дороге
Видео 54
Видеозапись размещена в социальной сети «Вконтакте».
В субботу, 4 марта, на улице Рязанской из-за льда на дороге автомобиль вынесло на обочину. Видеозапись происшествия размещена в группе