Видео: рязанец Савилов победил соперника на профессиональном турнире «Битва в Назрани»

За несколько секунд до конца первого раунда Николай провёл сопернику болевой приём.

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В субботу, 24 декабря, в Ингушетии прошёл профессиональный турнир по смешанным единоборствам Road to M-1 «Битва в Назрани 5».

В предпоследнем поединке, перед главным боем дня, встречались боец из Рязани Николай Савилов и спортсмен из Ингушетии Ильяс Алмазов. За несколько секунд до конца первого раунда Савилов поймал своего соперника на болевой приём, завершив поединок досрочно.

Для рязанца, представляющего КСЕ «Арта», эта победа стала седьмой в десяти боях на профессиональном уровне.

По окончании боя он пожелал сопернику здоровья, поблагодарил маму, которая следит за его режимом, а также своих тренеров. Также Николая поздравил своего тренера, ещё одного известного рязанского бойца Артёма Казбанова, у которого сегодня свадьба.