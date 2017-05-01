http://7info.ru/news/video/video_na_trasse_m-5_mezhdu_rjazanju_i_moskvoj_gorit_avtomobil/
Видео: на трассе М-5 между Рязанью и Москвой горит автомобиль
Видео 65
Утром в понедельник, 1 мая, на трасе М-5 под Москвой загорелся автомобиль. Видео с места происшествия размещено в группе
«Дороги Рязани» .
Видео: на трассе М-5 между Рязанью и Москвой горит автомобиль
Видео 65
Видео с моментом пожара появилось в интернете.
Утром в понедельник, 1 мая, на трасе М-5 под Москвой загорелся автомобиль. Видео с места происшествия размещено в группе
Судя по описанию, снято оно было в 09.30 на Ново-Рязанском шоссе. Также сообщается, что есть пострадавшие.