Видео: на трассе М-5 между Рязанью и Москвой горит автомобиль

Видео с моментом пожара появилось в интернете.

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Утром в понедельник, 1 мая, на трасе М-5 под Москвой загорелся автомобиль. Видео с места происшествия размещено в группе «Дороги Рязани» .

Судя по описанию, снято оно было в 09.30 на Ново-Рязанском шоссе. Также сообщается, что есть пострадавшие.