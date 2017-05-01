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http://7info.ru/news/video/video_na_trasse_m-5_mezhdu_rjazanju_i_moskvoj_gorit_avtomobil/

Видео: на трассе М-5 между Рязанью и Москвой горит автомобиль
Видео с моментом пожара появилось в интернете.

Видео   65

Утром в понедельник, 1 мая, на трасе М-5 под Москвой загорелся автомобиль. Видео с места происшествия размещено в группе «Дороги Рязани» .

Судя по описанию, снято оно было в 09.30 на Ново-Рязанском шоссе. Также сообщается, что есть пострадавшие.