Видео: главный поединок UFC 207 закончился победой на 48-й секунде

Претенденткой на титул чемпионки мира в легчайшем весе была Ронда Роузи, своё звание отстаивала Аманда Нуньес.

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В главном поединке турнира по боям без правил UFC 207, прошедшем в Лас-Вегасе 31 декабря, победа одной из соперниц была зафиксирована уже на 48-й секунде.

Претенденткой на титул чемпионки мира в легчайшем весе была Ронда Роузи, своё звание отстаивала Аманда Нуньес. Уже через 48 секунд бой был остановлен досрочно. Он завершился победой Нуньес.