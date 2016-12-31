http://7info.ru/news/video/video_glavnyj_poedinok_ufc_207_zakonchilsja_pobedoj_na_48-j_sekunde/
Видео: главный поединок UFC 207 закончился победой на 48-й секунде
Видео 62
Видео: главный поединок UFC 207 закончился победой на 48-й секунде
Видео 62
Претенденткой на титул чемпионки мира в легчайшем весе была Ронда Роузи, своё звание отстаивала Аманда Нуньес.
В главном поединке турнира по боям без правил UFC 207, прошедшем в Лас-Вегасе 31 декабря, победа одной из соперниц была зафиксирована уже на 48-й секунде.
Претенденткой на титул чемпионки мира в легчайшем весе была Ронда Роузи, своё звание отстаивала Аманда Нуньес. Уже через 48 секунд бой был остановлен досрочно. Он завершился победой Нуньес.