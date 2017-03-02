В США 90-летний старик отметил юбилей на турнике

Пользователи активно обсуждают видео, на котором пожилой мужчина выполнил 24 подтягивания на турнике.

Видео

Пользователи видеохостинга «YouTube» активно обсуждают видео, на котором 90-летний мужчина выполнил 24 подтягивания на турнике. Ролик был выложен на канал его сыном, передает Piter .

Оказалось, что мужчина регулярно посещает спортзал и подтягивается, несмотря на почтенный возраст.

«Это мой папа. Сегодня у него день рождения, ему 90. Мы постоянно ходим в спортзал, и он любит подтягиваться! Думаю, он неплохо справляется, если учесть, что в детстве он сломал оба локтя», – пишет гордый своим отцом сын.

Отметим, что многие люди, увидевшие подвиг старика признались, что не могут похвастаться подобными спортивными результатами.