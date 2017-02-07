http://7info.ru/news/video/v_socsetjah_obsuzhdajut_krajne_strannoe_video_iz_rjazani/
В соцсетях обсуждают крайне странное видео из Рязани
Видео 362
В Рязани сняли на видео странные действия молодого человека. Запись размещена сотрудниками портала
Progorod62.ru
В соцсетях обсуждают крайне странное видео из Рязани
Видео 362
После действий молодого человека, автомобиль въезжает в сугроб.
В Рязани сняли на видео странные действия молодого человека. Запись размещена сотрудниками портала
Видео было снято у БСМП на улице Дзержинского. На нём можно заметить молодого человека, делающего странные пасы руками у сугроба, после чего в этот сугроб въезжает автомобиль ВАЗ-2104.
В социальных сетях строят догадки, что же попало на запись видеорегистратора.