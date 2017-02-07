В соцсетях обсуждают крайне странное видео из Рязани

После действий молодого человека, автомобиль въезжает в сугроб.

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В Рязани сняли на видео странные действия молодого человека. Запись размещена сотрудниками портала Progorod62.ru

Видео было снято у БСМП на улице Дзержинского. На нём можно заметить молодого человека, делающего странные пасы руками у сугроба, после чего в этот сугроб въезжает автомобиль ВАЗ-2104.

В социальных сетях строят догадки, что же попало на запись видеорегистратора.