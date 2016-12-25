В Сети появилось видео с места крушения Ту-154

На видеозаписи запечатлена поисково-спасательная операция в районе происшествия.

Видео

В Сети появилось видео с места крушения самолёта Минобороны Ту-154, передаёт РИА Новости.

На видеозаписи запечатлена поисково-спасательная операция в районе происшествия.

При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров.

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров Ту-154. На борту самолёта находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

На месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны в Чёрном море обнаружили тела четырёх погибших.

Названа возможная причина крушения Ту-154.

Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.