В Сети появилось видео с места крушения Ту-154
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На видеозаписи запечатлена поисково-спасательная операция в районе происшествия.
В Сети появилось видео с места крушения самолёта Минобороны Ту-154, передаёт
На видеозаписи запечатлена поисково-спасательная операция в районе происшествия.
При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров.
Минобороны РФ опубликовало
На месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны в Чёрном море обнаружили тела четырёх погибших.
Названа возможная причина крушения Ту-154.
Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.