В Сети появилось видео массовой драки хоккеисток России и Чехии на МЧМ

На ролике видно, что потасовка началась у ворот сборной России в концовке третьего периода.

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В Сети появилось видео массовой драки хоккеисток России и Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, пишет Российская газета.

На ролике видно, что потасовка началась у ворот сборной России в концовке третьего периода при счете 2:0 в пользу нашей команды.

Теперь сборная России в полуфинале против американок будет вынуждена обойтись без своего капитана Нины Пироговой, отправленной в раздевалку в концовке предыдущего поединка. За нанесение травмы чешке Кларе Гимларовой в одном из игровых эпизодов будет дисквалифицирована Оксана Братищева.