В РязГМУ стартовало открытое первенство города по плаванию «Весёлый дельфин»

Юные спортсмены смогут испытать свои силы в бассейне медуниверситета, который внесён во Всероссийский реестр объектов спорта.

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Во вторник, 21 февраля, в бассейне «Аквамед» Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова стартовало открытое первенство города по плаванию «Весёлый дельфин». Участие в церемонии открытия состязаний приняли начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева и ректор РязГМУ Роман Калинин.

Участие в соревнованиях принимают воспитанники детско-юношеских спортивных школ города. В ходе турнира им предстоит бороться за путёвку на Всероссийский турнир, который пройдёт в апреле в Санкт-Петербурге. Сборная команда, которая представит наш город на состязаниях, будет сформирована по итогам финальных заплывов, на основе личного места участника. Оно будет определено, исходя из суммы баллов за обязательные дистанции и дистанции по выбору.

Марина Кащеева пожелала спортсменам удачи в выступлениях.

– Проведение этих соревнований давняя традиция, и с каждым годом участников становится всё больше и больше. Благодаря работе правительства Рязанской области, администрации города строятся и вводятся в строй новые объекты, больше ребят приходит в бассейны, и сегодня они участвуют в наших соревнованиях, – сказала начальник спортуправления.

Марина Кащеева поблагодарила Романа Калинина за возможность проведения турнира в бассейне «Аквамед». Положение соревнований предусматривает возможность проведения первенства только на объектах, внесённых во всероссийский реестр. Бассейн «Аквамед» соответствует этим высоким требованиям. В свою очередь, Роман Калинин выразил надежду, что соревнования на большой воде станут для многих ребят только ступенькой к дальнейшим победам.

– Мы рады принимать у себя первенство «Весёлый дельфин». Бассейн «Аквамед» соответствует тем требованиям, которые необходимы для проведения таких соревнований. Я надеюсь, что у вас всех сегодня всё получится, ведь здесь не может быть ни проигравших, ни побеждённых, вы только начинаете свою дорогу в спорт, – сказал он.

Итоги первенства будут подведены 22 февраля.