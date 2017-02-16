В Рязанском ТЮЗе начали работу творческие мастерские «Текст. Генеральная читка»

Впервые традиционные мастерские в театре проходят в статусе международных.

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В четверг, 16 февраля, в Рязанском государственном областном театре для детей и молодёжи (на Соборной) состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению международных творческих мастерских «Текст. Генеральная читка».

Проведение мастерских в театре стало уже традицией, отметила художественный руководитель Марина Есенина, ежегодно в преддверии календарной весны здесь обсуждают планы, представляя экспертам, критикам и журналистам эскизные версии новых постановок. В разные годы мастерские были посвящены театральной сказке, постановкам о войне, актуальным произведениям для подростковой аудитории. В этом году на мастерских подготовят эскизные показы неопубликованных пьес, которые впервые будут поставлены на сцене.

– Для меня проведения этих мастерских является определённым тренингом для артистов, которые просто не успевают выдавать штампы за тот короткий срок, который отводится на мастерские. И, конечно, одна из важных задач – поиски драматургов, работающих для детской аудитории, – рассказала Марина Есенина.

В этом году мастерские впервые проходят в статусе международных – участие в них принимают режиссёры Татьяна Дрёмова из Луганска, Михаил Егоров из Москвы, Вахтанг Николава из Тбилисского театра, которые подготовят эскизные показы спектаклей по пьесам «Гадкий котёнок» Анны Богачёвой, «Как спасти папу, похищенного ужасным драконом» Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной, «Рыба и шоколад» Полины Бородиной. Работа над материалом уже началась – мастерские стартовали 14 февраля. Для большинства из участников работа в формате мастерской стала интересным экспериментом, первым подобным в карьере. Так, по словам Вахтанга Николавы, в Грузии подобных мастерских нет, а материал, который стал темой работы, является актуальным.

– Я работаю над очень неплохой пьесой «Рыба и шоколад». Для меня это практически первый опыт – я понимаю, что нужно презентовать эту пьесу, показать темы, которые затронуты в ней автором, показать концепцию, видение, сделать так, чтобы было интересно играть, – сказал режиссёр.

В разные годы модератором обсуждения на мастерских выступали известные в мире театра люди. Так, в прошлом году гостем театра был Олег Лоевский. В этом году мастерские будет проводить известный драматург Михаил Бартенев. По его словам, мастерские в рязанском ТЮЗе являются уникальным проектом, позволяющим провести «генеральную репетицию» перед постановкой материала на сцене.

– Эти мастерские служат генеральной репетицией перед тем, как выдать пьесу в свет. Подобная работа важна как для автора произведения, так и для режиссёра, которым подчас сложно понять друг друга. Лично для меня эти мастерские – это опыт поиска людей, которые хотят и умеют писать для детей. Этому искусству нельзя научить, их сейчас крайне мало, – сказал драматург.

Обсуждение подготовленных эскизов состоится 19 февраля, когда в театре пройдёт традиционный круглый стол с участием театроведов, театральных критиков Алексея Гончаренко (Москва) и Оксаны Кушляевой (Санкт-Петербург).