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http://7info.ru/news/video/v_rjazanskoj_oblasti_snjali_poljarnoe_sijanie/

В Рязанской области сняли полярное сияние
Астрономы отмечают, что сделать это удалось в дню рождения Циолковского.

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Представители рязанского астроклуба «Меридиан 39» сняли на видео полярное сияние. Об этом астрономы сообщили в своей группе.

Запечатлеть редкое для нашей полосы явление они смогли над озером Уржинское.

– Свершилось! За последние недели погони удалось-таки снять таймлэпс с полярным сиянием, – написали авторы в группе. – Особенно примечательно, что удача посетила нас к дню рождения Циолковского!

 

 