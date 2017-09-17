В Рязанской области сняли полярное сияние

Астрономы отмечают, что сделать это удалось в дню рождения Циолковского.

Видео

Представители рязанского астроклуба «Меридиан 39» сняли на видео полярное сияние. Об этом астрономы сообщили в своей группе.

Запечатлеть редкое для нашей полосы явление они смогли над озером Уржинское.