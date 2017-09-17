http://7info.ru/news/video/v_rjazanskoj_oblasti_snjali_poljarnoe_sijanie/
В Рязанской области сняли полярное сияние
Видео 169
Представители рязанского астроклуба
«Меридиан 39» сняли на видео полярное сияние. Об этом астрономы сообщили в своей группе.
В Рязанской области сняли полярное сияние
Видео 169
Астрономы отмечают, что сделать это удалось в дню рождения Циолковского.
Представители рязанского астроклуба
Запечатлеть редкое для нашей полосы явление они смогли над озером Уржинское.
– Свершилось! За последние недели погони удалось-таки снять таймлэпс с полярным сиянием, – написали авторы в группе. – Особенно примечательно, что удача посетила нас к дню рождения Циолковского!