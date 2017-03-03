В Рязани задержан продвинутый автовор, вскрывавший машины с помощью специального устройства

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Часть украденного изъята.

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В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении шести краж из салонов автомобилей, припаркованных в разных районах города. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Для проникновения в салон неизвестный использовал специальное устройство, считывающее код сигнализации. Из машин он забирал сумки с документами, деньгами и личными вещами хозяев авто.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области получили информацию, что к этим кражам причастен 44-летний рязанец. 2 марта при краже из машины 23-летней рязанки, припаркованной ей на улице Новосёлов, подозреваемый был задержан. При себе у него были документы хозяйки машины и 7 тыс. рублей.

Установлено, что вор высматривал на стоянках у многоэтажек автомобили, владельцы которых выходили из них без барсеток и сумочек, после чего при помощи электронного ключа вскрывал замки. Правда, в одном случае электроника не сработал, поэтому подозреваемый разбил окно в машине.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Часть украденного изъята.