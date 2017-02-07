В Рязани задержан подозреваемый в серии хищений из магазинов

Молодого человека задержали вместе с наркоманами.

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнего молодого человека, подозреваемого в серии краж из продуктовых магазинов в Рязани и области. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Информация о преступления, совершённых по похожему сценарию, поступила в полицию в январе. Неизвестный мужчина заходил в магазины самообслуживания и, набрав в корзинку еду, выпивку и бытовую химию, убегал не заплатив. Если продавцы пытались задержать вора, он им угрожал.

Получив от работников торговых точек описание, а также посмотрев записи с камер, полицейские выяснили, что к кражам причастен ранее судимый 24-летний житель Рязани. Он был объявлен в розыск, но в течение месяца не попадался полиции. За это время к его криминальному списку добавились хищения из магазинов в Рыбновском и Рязанском районах области.

Задержан молодой человек был наркополицейскими вместе с группой людей, употребляющих синтетические наркотики. Выяснилось, что в течение месяца подозреваемый ночевал у знакомых и даже пытался бросить наркотики, чтобы уйти от полиции. Но все ухищрения не помогли.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) и ч.1 ст.161 УК РФ (Грабёж). Он взят под стражу.