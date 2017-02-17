В Рязани выбрали лучших педагогов и воспитателей

За победу в муниципальном этапе трёх всероссийских конкурсов педагогического мастерства в очном туре боролись 30 человек.

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В пятницу, 17 февраля, во Дворце детского творчества в Рязани состоялась церемония подведения итогов муниципального этапа трёх всероссийских конкурсов педагогического мастерства – «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям».

Муниципальный этап конкурсов стартовал 14 февраля. За победу в очном туре боролись 30 человек – педагоги, воспитатели, сотрудники учреждений дополнительного образования. В рамках конкурсных испытаний они представили на суд экспертов и жюри учебное занятие, семинар, приняли участие в творческих испытаниях, рассказав о своём педагогическом кредо и написав эссе на заданную тему. По итогам двух конкурсных дней были определены суперфиналисты, которые приняли участие в круглом столе по актуальным вопросам образования и мастер-классе по профессии.

На церемонии закрытия конкурса участников приветствовали гости. Поздравить победителей и лауреатов приехала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина.

– Сегодня Дворец детского творчества собрал неравнодушных людей, искренне желающих совершенствовать своё профессиональное мастерство, живущих своей профессией. В Год экологии задача педагога больше думать и делать для сохранения душ наших учеников, для поддержания чистоты помыслов и дел, для сохранения искорки в глазах. Пусть наши дети хотят учиться, хотят развиваться, хотят что-то делать и всё это наша задача, – сказала она.

Ольга Щетинкина напомнила, что в 2017 году регион будет принимать Всероссийский конкурс «Воспитатель года». Это особая ответственность для области, а потому и муниципальный этап приобретает особое значение для его участников, как в сфере личностного, так и профессионального роста, подчеркнула министр.

– Этот конкурс открыл для вас новые горизонты в профессии. Дай Бог, чтобы этот горизонт всегда был на большом расстоянии, и к нему хотелось стремиться, – обратилась она к конкурсантам.

Из рук Ольги Щетинкиной ряд участников конкурсов получили специальные призы. Также специальные награды педагогам, воспитателям вручили проректор РГУ им. С.А. Есенина Елена Кирьянова, ректор РИРО Андрей Кашаев, депутат городской Думы Екатерина Филиппова, начальник отдела министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Вячеслав Данченко, заместитель главы администрации Рязани Татьяна Мастюкова.

– Конкурс – это всегда волнение, это бессонные ночи, это дополнительная работа. Какие молодцы те, кто берёт ответственность и смелость участвовать, представлять своё учебное заведение и наш город на городском и областном этапе конкурсов, – сказала замглавы администрации, поздравляя конкурсантов.

Главные награды конкурса – победителям и лауреатам – вручил начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Алексей Зимин.

– Участников оценивало самое строгое и самое честное жюри – это их ученики. Почему они стали участниками? Потому что были первыми в глазах своих ребят. Мне хочется пожелать всем педагогам стараться оставаться верным своей профессии, ведь учитель, воспитатель, педагог – это главное слово в жизни каждого человека, – сказал он.

Победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» стала музыкальный руководитель детского сада №157 Ирина Сосина, лауреатом 2-й степени – воспитатель детского сада №34 Маргарита Козюн, лауреатом 3-й степени – Алевтина Котикова, воспитатель детского сада №105. Лауреатами жюри признало Ирину Злотник из детского сада №124, Мария Гвоздкову, воспитателя детского сада №147, Наталью Крайнову – воспитателя детского сада №138.

В конкурсе «Учитель года» победителем жюри признало Марину Зотову – учителя математики школы №15, лауреатом 2-й степени стала Наталья Леонова – учитель химии школы №72, лауреатом 3-й степени – Марина Краюшкина, учитель информатики школы №16. Лауреатами стали Ирина Фомина, учитель начальных классов школы №65, Ирина Посельская, учитель географии школы №73, Екатерина Прибылова – учитель русского языка и литературы школы №70.

В конкурсе «Сердце отдаю детям» победу праздновал Вячеслав Кузнецов – педагог Рязанского Дворца детского творчества, лауреатом 2-й степени стала Галина Осипова – педагог Центра детского творчества «Приокский», лауреатом 3-й степени – Никита Панкин, педагог дополнительного образования станции детского технического творчества «Мечта». Лауреатами конкурса были признаны Ирина Хасанова – классный руководитель школы №31, Елена Штапенкова – классный руководитель школы №40, Елена Карпикова – классный руководитель школы №62.

Победители и призёры получили грамоты, памятные подарки и денежные сертификаты. Творческие подарки собравшимся преподнесли воспитанники Дворца детского творчества.