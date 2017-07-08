В Рязани вручили погоны молодым лейтенантам полиции

Проходить службу молодые специалисты будут не только в Рязанской области, но и в других регионах России.

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В пятницу, 7 июля, в Рязани, в местном филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя выпускникам пятого курса в торжественной обстановке вручили погоны. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Звание лейтенантов полиции получили 74 бывших курсанта – 50 парней и 24 девушки. 11 человек защитили дипломы с отличием.

Проходить службу молодые специалисты будут не только в Рязанской области, но и в других регионах России – Калужской, Тульской, Костромской и Владимирской областях.

Впереди молодых специалистов ждёт выпуск на Красной площади города Москвы и распределение на места службы.