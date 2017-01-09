В Рязани стартовал «Кубок Кремля»

В этом году за призы международного юношеского турнира по теннису будут сражаться представители 13 стран.

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В понедельник, 9 января, в Академии тенниса им. Н.Н. Озерова в Рязани состоялось открытие международного турнира по теннису «Кубок Кремля» среди юношей и девушек до 15 лет.

Соревнования проходят на рязанской земле уже второй год. В этот раз сражаться за призы турнира будут представители 13 стран: Белоруссии, Великобритании, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, Украины, Франции и России. Рязанскую область будут представлять воспитанники Академии тенниса – в основном турнире выступят Игорь Бойко, Даниил Жибуль, Динара Аллоярова, в квалификации – Анастасия Брешенкова, Артём Астафьев. Всего в основном турнире за победу поспорят 48 юношей и столько же девушек.

С началом соревнований спортсменов поздравила заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина.

– Вы выбрали спорт смелых, талантливых и умных. Этот турнир – возможность подружиться, пообщаться, узнать, чем живёт молодёжь, – отметила она.

Также участников приветствовала член Совета Федерации Лариса Тюрина.

– Мы рады приветствовать вас на рязанской земле, которая славится своими традициями. Мы гордимся своей страной, своей историей, – сказала она.

В свою очередь, руководитель Академии, директор турнира Антон Князев пожелал спортсменам удачи на кортах.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 14 января в 14.00. Победители получат медали, дипломы, а лучшие станут обладателями главных призов – кубков работы мастеров скопинской художественной керамики.