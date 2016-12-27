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http://7info.ru/news/video/v_rjazani_snjali_na_video_furu-perevjortysh/

В Рязани сняли на видео фуру-«перевёртыш»
Суда по дате на регистраторе, запись сделана во вторник, 27 декабря.

Видео   526

В группе «Подслушано у водителей в Рязани» опубликовано видео, на котором запечатлена перевернувшаяся фура. Запись размести пользователь социальной сети «Вконтакте» Юрка Кохов .

Суда по дате на регистраторе, запись сделана во вторник, 27 декабря.

 

 