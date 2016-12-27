В Рязани сняли на видео фуру-«перевёртыш»

Суда по дате на регистраторе, запись сделана во вторник, 27 декабря.

Видео

В группе «Подслушано у водителей в Рязани» опубликовано видео, на котором запечатлена перевернувшаяся фура. Запись размести пользователь социальной сети «Вконтакте» Юрка Кохов .

Суда по дате на регистраторе, запись сделана во вторник, 27 декабря.