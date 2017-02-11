В Рязани развивается воркаут

Рязанский телеканал показал сюжет о развитии в городе этого молодого вида спорта.

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«Девятый телеканал» в своём сюжете рассказал о развитии в Рязани такого молодого вида спорта как воркаут.

В нашем городе уже были проведены соревнования по этому виду.

Справка (по материалам Википедии):

Ворка́ут (англ. Workout (ˈwəːkaʊt) – рус. Тренировка) – это любительский вид спорта, часть физической культуры. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким спортом, называют себя по-разному: воркаутеры, уличные (дворовые) спортсмены, уличные гимнасты, турникмены и прочее.