В Рязани прошло торжественное открытие международного теннисного турнира «Кубок Озерова»

Хлебом и солью с песнями и танцами встречали спортсменов из Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Латвии, Украины, Чехии, Эстонии и России.

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Во вторник, 2 мая, на центральном корте рязанской «Академии тенниса» состоялось торжественное открытие международного турнира по теннису «Кубок Озерова» среди юниоров и юниорок до 19 лет. В этом году турниру исполняется 30 лет.

Хлебом и солью с песнями и танцами встречал спортсменов из Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Латвии, Украины, Чехии, Эстонии, России фольклорный ансамбль «Росинка» Рязанского Дворца детского творчества.

Участников соревнований приветствовал врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

– Дорогие гости и участники турнира. Я рад приветствовать на рязанской земле вас и столь представительные соревнования, как «Кубок Озерова». Я уверен, что этот турнир даст возможность молодым спортсменам показать себя. Желаю всем проявить на наших кортах свои лучшие бойцовские качества, волю к победе, достичь того, чего вы сами хотите, – сказал Николай Любимов.

Шамиль Тарпищев, президент федерации тенниса в России, подчеркнул значимость проведения данного турнира.

– «Кубок Озерова» – самый старый турнир в данной возрастной группе, ему уже 30 лет. Он носит имя Озерова, который, будучи профессиональный футболистом, хоккеистом, теннисистом и замечательным актером, более 50 раз выигрывал различные соревнования, более 20 раз был чемпионом Советского союза в различных видах спорта. Мне довелось играть с ним. Очень приятно, что вы чтите его память, – сказал Шамиль Тарпищев.

На открытии соревнований также присутствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова.

Впервые Рязанская область принимала «Кубок Озерова» в 2016 году. Ранее турнир проводился в Москве, Казани, Сочи. По сравнению с прошлым годом, как было подмечено на пресс-конференции 28 апреля, количество рязанских участников выросло. В этом году выступают 10 спортсменов от Рязанской области – 5 юношей и 5 девушек.

Игры отборочного этапа начались 29 апреля. Церемония награждение победителей и призёров состоится 6 мая.