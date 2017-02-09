В Рязани прошла зимняя коллегия Главного архивного управления региона

К разговору об истории и культуре родного края кроме представителей архивных служб присоединились и представители регионального отделения Российского общества историков-архивистов.

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В четверг, 9 февраля, в Рязани прошла зимняя коллегия Главного архивного управления региона. Участие в работе коллегии приняли представители архивных служб муниципальных образований, а также члены областного отделения Российского общества историков-архивистов.

По словам начальника главного архивного управления Рязанской области Александры Перехватовой, зимняя коллегия является традиционным форматом работы для ведомства. В рамках нынешней встречи к общению пригласили представителей регионального отделения Российского общества историков-архивистов, созданного в минувшем году.

– У нас присутствуют представители районов области, но главное даже не в количестве участников – приехали родиноведы, которые занимаются нашей такой хрупкой и нежной историей. Люди, которые занимаются историей не по должности, а от души, – пояснила Александра Перехватова.

Участников коллегии приветствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев. Он поздравил собравшихся с Днём российской науки, который отмечался накануне, пожелав удачи в проведении исследований.

– Доклады, которые будут представлены сегодня, – научные, очень приятно, что эти исследования касаются истории нашего родного края. Таким образом мы можем заглянуть в свои истоки, чтобы понять, кто мы есть на самом деле. Я надеюсь, что вы будете продолжать заниматься исследованиями, тем более, что возможностей для научной работы у нас стало больше – в здании архива на Московском шоссе открылся читальный зал, есть планы и по расширению площадки здесь, чтобы были хорошие условия для работы, – сказал он.

Ряду сотрудников архивного ведомства Алексей Тюменев вручил региональные награды.

В рамках коллегии будут работать три секции, посвящённые отдельным аспектам краеведения, будут намечены планы на будущее. Одним из направлений работы станет подготовка сборника, посвящённого 100-летию ВЛКСМ. Краеведы смогут познакомиться с работой архива, представители архивных служб примут участие в круглом столе по вопросам профессиональной деятельности. По итогам работы коллегии планируется выпуск тематического сборника.