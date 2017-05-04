В Рязани прошла репетиция Парада Победы

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В четверг, 4 мая, на площади Победы в Рязани прошла вечерняя репетиция Парада, посвящённого 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие десантники, сотрудники полиции и росгвардии, представители МЧС, курсанты Академии права и управления, судебные приставы, кадеты, юнармейцы.