В Рязани пройдёт XXV международный конкурс детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик»

В этом году конкурс собрал рекордное число участников, а специальным гостем станет группа MBand.

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В понедельник, 27 февраля, в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению международного конкурса детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик».

Конкурс, ставший уже традицией для нашего города, ежегодно служит приметой наступающей календарной весны. В этом году «Солнечный зайчик», рассказала начальник управления культуры администрации города Евгения Власова, пройдёт в 25-й раз. Юбилей творческого соревнования решили отметить новыми номинациями в программе и большим числом участников.

– В этом году конкурс собрал рекордное число участников – около тысячи. У нас также будут новые номинации – «авторская песня», «джазовая композиция», «песни из кинофильмов и мультфильмов», стрит-шоу», – сказала Евгения Власова.

Оценивать выступления ребят будет компетентное жюри, в состав которого, пояснил генеральный директор «Солнечного зайчика» Владимир Колчаев, вошли люди, знаковые для культуры нашей страны. Так, оценивать эстрадный вокал будут народная артистка Узбекистана, лауреат международных конкурсов Наталья Нурмухамедова, музыкальный редактор проектов «Голос» и «Главная сцена» Наталья Шамиладзе, а также певица Светлана Светикова. Оценки за хореографию конкурсантам поставят заслуженная артистка РФ, педагог-хореограф классического танца, выпускница Московской государственной академии хореографии Наталья Тимонина и Артур Разумейко – хореограф и участник коллектива Димы Билана и шоу Танцы на ТНТ. В рамках конкурса состоятся мастер-классы экспертов жюри – получить их профессиональные советы смогут участники «Солнечного зайчика». Также на фестивале будет работать детское жюри, в состав которого войдут ребята, уже заявившие о себе на федеральном уровне.

– На церемонию открытия 1 марта в 18.00 мы пригласили ребят, которые побеждали на конкурсах прошлых лет. Они выступят вместе с духовым оркестром и группой «Филинс», – сказал Владимир Колчаев.

Выступление талантливых юных дарований станет не единственным сюрпризом для гостей «Солнечного зайчика». Ребят ждёт большая развлекательная программа и неформальное общение. Подарком для конкурсантов и зрителей станет концерт группы MBand – коллектив, в котором выступает выпускник рязанской школы «Созвездие добра» Никита Киоссе, станет гостем церемонии закрытия. Последняя состоится 5 марта в 13.00 в зале МКЦ.