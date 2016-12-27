В Рязани прикрыли подпольное производство «элитного» алкоголя

Масштабы производства впечатляют – из цеха изъято 8 тонн готовой продукции, 8,5 тонн спиртосодержащей жидкости, а также 180 тысяч пустых бутылок.

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В Рязани сотрудники полиции продолжают борьбу с производством контрафактного алкоголя – очередной подпольный цех был закрыт в южной промзоне города. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Подпольное производство, располагавшееся в складском помещении, было оборудовано полуавтоматической линией по розливу спиртного в бутылки и маркировки их этикетками и акцизными марками.

Масштабы производства впечатляют – из цеха изъято 8 тонн готовой продукции (спиртное известных брендов), 8,5 тонн спиртосодержащей жидкости, а также 180 тысяч пустых бутылок. В цеху производили «виски», «ром», «текилу», «водку». При этом, как отмечается в пресс-релизе УМВД, жидкость в бутылках отличалась только по цвету.

По данным полиции, организовали подпольное производство пятеро жителей Рязани и области.

В настоящее время спиртное отправлено на экспертизу, выясняется, где оно реализовывалось. Владельцам «предприятия» грозит до 6 лет лишения свободы.