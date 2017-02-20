В Рязани презентовали проект, посвящённый столетию Февральской революции

Одним из мероприятий проекта стала книжная выставка, знакомящая читателей с литературой, рассказывающей о трагических событиях вековой давности.

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В понедельник, 20 февраля, в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялась презентация выставочного проекта «Мятежные дни февраля», посвящённого 100-летию Февральской революции.

Проект призван напомнить современникам о трагических событиях, от которых нас отделяет целый век – Февральской революции, её истоках и последствиях. В течение года, рассказала директор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина, в библиотеке состоится целый ряд просветительских мероприятий, посвящённых истории русских революций. Одним из них стала книжная выставка, знакомящая с литературой, рассказывающей о революционных событиях. В экспозиции представлены мемуары, а также работы современных исследователей, книги из редкого фонда. Дополнением выставки стали документы и фотографии, предоставленные интернет-ресурсами, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и др.

Несмотря на то, что события февральской революции отделяет от нас целый век, отметил профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России РГУ им.С.А. Есенина Александр Агарёв, они не утратили своей актуальности и сегодня.

– Россия пережила XX век трагически – произошло 3 революции, 2 мировых войны. Были порождены новые формы парламентаризма, работало четыре Государственные Думы. Сложилась такая обстановка, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут править по-старому. На фронте была разруха, был разлад и в войсках. На мой взгляд историка, избежать революции было нельзя, – сказал Александр Агарёв.

С докладом на презентации выступил также кандидат филологических наук, преподаватель РГУ им. С.А. Есенина Александр Сафронов. Он рассказал собравшимся – учащимся вуза и педагогического колледжа – о том, как видел события революции Александр Солженицын в своём труде «Красное колесо».

Выставка «Мятёжные дни февраля» будет работать в библиотеке до 5 марта.