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http://7info.ru/news/video/v_rjazani_popytka_voditelja_perestroitsja_zakonchilas_dtp/

В Рязани попытка водителя перестроиться закончилась ДТП
Момент аварии попал на видео.

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На Московском шоссе в Рязани произошло очередное ДТП. Видео, сделанное на перекрёстке с Михайловским шоссе, размещено в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

На записи видно, что ДТП произошло при попытке легкового автомобиля объехать грузовик.