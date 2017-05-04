http://7info.ru/news/video/v_rjazani_popytka_voditelja_perestroitsja_zakonchilas_dtp/
В Рязани попытка водителя перестроиться закончилась ДТП
Видео 148
На Московском шоссе в Рязани произошло очередное ДТП. Видео, сделанное на перекрёстке с Михайловским шоссе, размещено в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
В Рязани попытка водителя перестроиться закончилась ДТП
Видео 148
Момент аварии попал на видео.
На Московском шоссе в Рязани произошло очередное ДТП. Видео, сделанное на перекрёстке с Михайловским шоссе, размещено в группе
На записи видно, что ДТП произошло при попытке легкового автомобиля объехать грузовик.