В Рязани попытка водителя перестроиться закончилась ДТП

Момент аварии попал на видео.

Видео

На Московском шоссе в Рязани произошло очередное ДТП. Видео, сделанное на перекрёстке с Михайловским шоссе, размещено в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

На записи видно, что ДТП произошло при попытке легкового автомобиля объехать грузовик.