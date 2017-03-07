В Рязани полицейские задержали подозреваемых в серии краж, совершённых под видом «газовщиков»

В настоящее время все трое помещены под стражу.

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Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с инспекторами ДПС ГИБДД задержали автомобиль с тремя женщинами, подозреваемыми в краже сбережений у пенсионеров. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил официальный сайт регионального УМВД.

Жертвой воровок стала 79-летняя жительница Рязани. Она заявила в полицию о краже 11 тыс. рублей и документов. При этом пенсионерка также сумела сообщить приметы машины, на которой уехали подозреваемые, и часть номера.

Через некоторое время машина была остановлена сотрудниками ДПС. В салоне ехали три жительницы области в возрасте от 28 до 47 лет.

Было установлено, что женщины попали в дом к рязанке под видом работников газовой службы, якобы, пришедших проверить оборудование. Внутри они разделились – одна отвлекала хозяйку, другая в это время украла сумку с деньгами и документами. После этого пенсионерке удалось выпроводить незваных визитёров и запомнить часть номера машины. Благодаря этой информации подозреваемые и были задержаны.

В настоящее время установлена причастность женщин ещё к двум подобным кражам. Они взяты под стражу.