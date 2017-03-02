В Рязани подвели итоги очередного регионального конкурса «Арт-Профи Форум»

Финал конкурса традиционно прошёл в формате зажигательного концерта, который состоялся на сцене Рязанского Дворца молодёжи.

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В четверг, 2 марта, в Рязани подвели итоги очередного регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум», реализуемой в Рязанской области с 2004 года. Это своего рода «конкурс защиты рабочих профессий», который проводится между профессиональными учебными заведениями всей России в течение 16 лет.

Финал конкурса традиционно прошёл в формате зажигательного концерта, который состоялся на сцене Рязанского Дворца молодёжи. В концерте выступили команды студентов одиннадцати профессиональных образовательных организаций Рязани и Рязанской области, победители «очных» номинаций, которых в региональном конкурсе всего восемь.

По данным организаторов, в этом году соревновались учащиеся 25 образовательных организаций Рязанщины, более 500 человек. На сцене представили номера двух самых ярких и креативных номинаций – конкурс песен о профессии и конкурс рекламы-презентации профессии. Они победили в отборочном туре, проходившем с 20 января по 10 февраля 2017 года.

Почётным гостем мероприятия стала заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Перед началом концерта она обошла выставку студенческих достижений, пообщалась с ребятами, выслушала их рассказы о социально значимых проектах, которые учебные заведения организуют по месту своего нахождения. Общественная работа студентов удостоилась похвалы Елены Буняшиной.

– Я радовалась, проходя по выставке, что ребята, рассказывая, как происходит жизнь в их учебных заведениях, воодушевлённо описывали свои социально значимые проекты, – заявила Елена Буняшина со сцены. – Для каждого человека важно быть счастливым. Когда ты делаешь что-то хорошее лишь для себя, счастлив только ты, а если ты делаешь что-то для себя и для других, счастье распространяется. Я благодарю вас за добрые дела, которые вы творите у себя дома, для ветеранов, многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями.

Елена Буняшина поздравила молодёжь с завершением очередного этапа регионального конкурса «Арт-Профи Форум» от имени врио губернатора Рязанской области Николая Любимова и выразила от его лица надежду, что все их силы, ум и сердце будут всегда преданы родной Рязани и России. Поблагодарила она и руководителей и преподавателей учебных заведений за то, что они помогают ребятам стать личностями.

Также на концерте от официальных структур Рязанской области присутствовали заместитель министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Павел Симаков, заместитель министра образования Владимир Усков, заместитель министра труда и занятости Александр Четоркин.

Концертные номера оценивало строгое, но справедливое жюри в составе директора Рязанского Дворца молодёжи Николая Плетнёва, ведущего специалиста отдела профессионального образования министерства образования Рязанской области Оксаны Алёшиной, председателя Рязанской областной организации Российского Союза молодёжи Никиты Кузьмина, начальника отдела инноваций информационно-технологического и ресурсного обеспечения детского эколого-биологического центра Николая Вешты.

Концерт открыла победительница прошлогоднего конкурса, студентка Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н.Комарова Елизавета Тишкова. Она поздравила ребят песней. А затем началась интересная концертная программа, наполненная песнями, танцевальными номерами, сценками из любимых кинофильмов и другими оригинальными находками, заставлявшими публику аплодировать от восторга.

Как отметила руководитель региональной программы «Арт-Профи Форум» Маргарита Куренкова, являющаяся одним из организаторов конкурса и концерта, год от года студенческие команды выступают на всё более высоком уровне, «поднимая планку» и стараясь соответствовать поставленной задаче. По её словам, у рязанского областного конкурса очень хорошие показатели участия: каждый год от 25 до 28 учебных заведений стремятся стать «звёздами» «Арт-Профи Форума». Несмотря на долгие сроки существования в нашей области этой программы, интерес к ней не падает, а только возрастает.