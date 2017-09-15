В Рязани отпраздновали День работников леса
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Виталий Артёмов наградил работников почётными грамотами и ценными подарками от губернатора Рязанской области.
В пятницу, 15 сентября, в Рязанской областной филармонии состоялся концерт, приуроченный ко Дню работников леса. Мероприятие открыло выступление Рязанского симфонического губернаторского оркестра.
Заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артёмов поздравил работников леса с профессиональным праздником, зачитав приветственный адрес от главы региона Николая Любимова.
- Леса – являются основным природным богатством Рязанской области. Очень важно, что ваша работа направлена на сохранение и воспроизводство этого ценнейшего ресурса. Ваша служба уделяется самое серьёзное внимание борьбе с лесными пожарами, - сказал Артёмов.
Он наградил почётной грамотой и ценным подарком губернатора Рязанской области лучших работников леса.
После официальной части Рязанский губернаторский симфонический оркестр продолжил концертную программу.