В пятницу, 15 сентября, в Рязанской областной филармонии состоялся концерт, приуроченный ко Дню работников леса. Мероприятие открыло выступление Рязанского симфонического губернаторского оркестра.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артёмов поздравил работников леса с профессиональным праздником, зачитав приветственный адрес от главы региона Николая Любимова.

- Леса – являются основным природным богатством Рязанской области. Очень важно, что ваша работа направлена на сохранение и воспроизводство этого ценнейшего ресурса. Ваша служба уделяется самое серьёзное внимание борьбе с лесными пожарами, - сказал Артёмов.