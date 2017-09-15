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http://7info.ru/news/video/v_rjazani_otprazdnovali_den_rabotnikov_lesa/

В Рязани отпраздновали День работников леса
Виталий Артёмов наградил работников почётными грамотами и ценными подарками от губернатора Рязанской области.

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В пятницу, 15 сентября, в Рязанской областной филармонии состоялся концерт, приуроченный ко Дню работников леса. Мероприятие открыло выступление Рязанского симфонического губернаторского оркестра.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артёмов поздравил работников леса с профессиональным праздником, зачитав приветственный адрес от главы региона Николая Любимова.

- Леса – являются основным природным богатством Рязанской области. Очень важно, что ваша работа направлена  на сохранение и воспроизводство этого ценнейшего ресурса. Ваша служба уделяется самое серьёзное внимание борьбе с лесными пожарами, - сказал Артёмов.

Он наградил почётной грамотой и ценным подарком губернатора Рязанской области лучших работников леса.

После официальной части Рязанский губернаторский симфонический оркестр продолжил концертную программу.