В Рязани открылся музей истории рязанского леденца «Сахоровар»

Теперь сладкоежки смогут увидеть процесс сахароварения своими глазами, попробовать различные виды леденцов, а также познакомиться с основателем сахарной мануфактуры в Рязани Николаем Шишковым.

Видео

Во вторник, 12 сентября, в Рязани состоялось торжественное открытие музея истории рязанского леденца «Сахоровар». Ведущим мероприятия стал основатель сахарной мануфактуры в Рязани Николай Шишков, пришёдший прямиком из XIX века.

В мероприятии также приняли участие глава администрации города Олег Булеков, заместитель главы администрации Татьяна Мастюкова, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, руководитель музея Игорь Евсюхин и просто любители сладкого.

История музея началась два года назад, когда в старинной книге XIX века был обнаружен рецепт леденца. Как рассказал руководитель музея Игорь Евсюхин, им понравилось то, что они приготовили.

- Откровенно говоря, можно было на этом и закончить, но мы люди любознательные - стали изучать дальше, - признался Евсюхин.

Поприветствовал всех присутствующих глава администрации города Рязани Олег Булеков. Он признался, что ему не терпится уже открыть музей.

- Это действительно будет объект, который будет радовать не только горожан, но и, конечно, гостей нашего города, туристов. Тем более, что музей находится в самом центре Рязани, практически в Кремле. Я абсолютно уверен, что он никогда не будет пустым, - признался Булеков.

После официальной части и разрезания ленты музей распахнул двери для посетителей. Все присутствующие смогли оценить убранство музея, увидеть процесс сахароварения своими глазами, ознакомиться с экспонатами музея и лично поприветствовать сахаровара Николая Шишкова, который вальяжно покачивался в кресле. Стоит отметить, отличное техническое оснащение музея.

- Мы, благодаря историкам, восстановили очень много интересных документов. История сахара насчитывает несколько тысячелетий. Представлены экспонаты, которые позволяют узнать больше о самом сахаре, - рассказал Евсюхин, проводя экскурсию по залам музея.

Все посетители могут приобрести сладкую продукцию музея, попробовав разные вкусы леденцов на палочке.