В Рязани открылся музей интерактивной сказки «Забава»

В музее сейчас работает одна локация русских народных сказок, где детям представят истории о русском быте и народных героях.

Видео

В пятницу, 17 ноября, в Рязани на улице Праволыбедской, 27 открылся музей интерактивной сказки «Забава». В его открытии приняли участие и.о. заместителя главы администрации города Рязани Елена Сорокина, начальник управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани Алексей Зимин, начальник управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани Виталий Ларин, директор АНО «ПроДетство» Елена Макаровская, директор АНО «Навигатор будущего» Наталья Барышева .

В музее сейчас работает одна локация русских народных сказок, где детям представят истории о русском быте и народных героях. Маленькие посетители музея смогут зайти в гости к Бабе-Яге, побывать в сказочном лесу и набрать волшебных яблок. В среднем сказочный квест продлится около 1,5-2 часов. За это время его участники смогут полакомиться чаем и булочками в специально отведённой комнате. Музей рассчитан на 25 посетителей.

Организаторы планируют создать ещё одну локацию по мотивам зарубежных сказок Шарля Перро, Ганса Христиана Андерсона, братьев Гримм. Кроме того, музей смогут посещать и дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых в ближайшее время установят подъёмник на лестницу.

Наталья Барышева рассказала о развлекательной программе музея, назвав её маленьким шедевром.

– Мы постарались выдержать интерьер и содержание на достаточно хорошем уровне. Мы запустим здесь творческие мастерские на тему прикладного творчества, а результаты труда детей станут также украшением нашего музея, – рассказала журналистам Барышева.

Развлекать детей в музее сказок будут актёры из рязанских театров «Шанс» и «Переход». Аналоги такого музея есть в других регионах России.

Для групп свыше 10 человек и детей из малообеспеченных семей будет организована система скидок. Билет на такой сказочный квест будет стоить 490 рублей.

Музей откроет двери для посетителей уже 24 ноября.