В Рязани открылся чемпионат ВС России по боксу

В этом году в чемпионате примут участие 110 спортсменов практически со всех регионов страны.

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В Рязани состоялось торжественное открытие Чемпионата вооружённых сил России по боксу на призы Героя Российской Федерации генерал-полковника Владимира Шаманова. Мероприятие прошло на территории десантного училища, в спортивном комплексе «Старт», в среду, 12 июля.

В этом году в чемпионате примут участие 110 спортсменов практически со всех регионов страны. Представлены все виды войск: 70 человек – мастера спорта, 8 – мастера спорта международного класса.

На церемонии открытия спортсменам пожелала удачи министр молодёжной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. По её словам, бокс для Рязанской области является базовым видом спорта, а подобного рода соревнования позволяют боксёрам проявить весь свой потенциал.

Отметим, что Чемпионат вооружённых сил РФ является отбор перед Чемпионатом России по боксу. Кроме того, он является турниром класса «А» – победитель получает звание «мастер спорта».

Боксёрские бои пройдут на территории РВВДКУ с 12 по 16 июля. Награждение победителей – 16 июля.