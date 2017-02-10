В Рязани наградили победителей и призёров регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
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Участие в конкурсных соревнованиях по 14 компетенциям приняли более 90 студентов, обучающихся по программам СПО.
В пятницу,10 февраля, в МФЦ «Рязанский» состоялась церемония награждения победителей и призёров регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).
Чемпионат стартовал в Рязани 7 февраля и проходил по четырнадцати компетенциям. Участие в нём приняли 92 учащихся программ среднего профессионального образования и молодые рабочие, более 20 школьников боролись за звание лучшего в компетенциях JuniorSkills. Также в рамках чемпионата была организована деловая программа, мастер-классы и круглые столы. За три дня проведения мероприятия его площадки посетило около 5 тыс. гостей.
На церемонии подведения итогов собравшихся приветствовала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина. Она отметила, что чемпионат стал значимым событием в жизни области, которое наверняка запомнится тем, кто его посетил.
– Такого масштабного события в системе образования ещё не было. Оно объединило тех, кто считает профессионализм одним из необходимых качеств современного человека, – сказала она.
Важным стал чемпионат и для профессионального становления его участников, ребят, которые только начинают свою карьеру, подчеркнула министр.
– На заре своей профессиональной карьеры вы взяли очень высокий старт, приняли участие в профессиональном конкурсе, а это дорогого стоит. Это событие будет сопровождать вас всегда, где бы вы ни работали. Вы будете вспоминать, как проводились соревнования, какие задания вы выполняли, тех, кто был с вами рядом, – сказала Ольга Щетинкина, обращаясь к победителям и призёрам соревнований.
Министр образования вручила дипломы тем, кто занял на чемпионате первое место. Обладатели вторых и третьих мест получили дипломы из рук заместителя министра Владимира Ускова и координатора регионального движения WorldSkillsRussia Алексея Зенина. Они также адресовали конкурсантам тёплые пожелания. Владимир Усков поблагодарил ребят за их любовь и неравнодушие к делу, а Алексей Зенин отметил высокий уровень чемпионата. Подобный результат не был бы достигнут без усилий со стороны участников, сказал координатор программы.
Победителей регионального чемпионата будут чествовать и в региональном правительстве – там состоится торжественный приём, на котором ребятам будут вручены медали и подарки.
Итоги чемпионата:
Золотые медали
Ян Симонайтес, Александр Горобченко - мобильная робототехника;
Александр Гапак, Александр Трепалин - электроника
Александр Паламарчук, Александр Арбузов - электроника;
Теодор Грачёв, Георгий Кононов - электроника;
Андрей Потапов- столярное дело;
Людмила Перепёлкина - малярные и декоративные работы;
Андрей Кабаков - электромонтаж;
Никита Девяткин - сетевое и системное администрирование;
Александр Леонтьев - сетевое и системное администрирование;
Елизавета Конькова, Дарья Ханакова - технология моды;
Елена Калинкина - парикмахерское искусство;
Илья Калугин - кондитерское дело;
Нарэк Айрян, Дмитрий Нистратов - предпринимательство;
Алена Нижальская, Ангелина Соболева - предпринимательство;
Александр Грибко - сварочные технологии;
Наталья Соломатина - лабораторный и химический анализ;
Иван Лапшин - поварское дело;
Елена Кузнецова - медицинский и социальный уход;
Кристина Колпакова - лабораторный и химический анализ;
Екатерина Колоскова, Анна Вышегородцева, Анастасия Шумилина - дошкольное воспитание;
Серебряные медали:
Роман Климов, Георгий Анохин - мобильная робототехника;
Никита Мосяков Дмитрий Соколов- мобильная робототехника;
Никита Попов, Михаил Хомутов - электроника
Илья Кильпиков, Илья Губанов - мобильная робототехника;
Владимир Пименов, Борис Пастухов - электроника;
Сергей Журавлев - столярное дело;
Анна Чебан - малярные и декоративные работы;
Александр Козлов - электромонтаж;
Игорь Хохлов - парикмахерское искусство;
Дмитрий Майоров - кондитерское дело;
Дмитрий Куравлев - сварочные технологии;
Валентина Яицкая - лабораторный и химический анализ;
Игорь Гущин - поварское дело;
Екатерина Волкова - медицинский и социальный уход;
Юлия Егорова - лабораторный и химический анализ.
Бронзовые медали:
Матвей Васильев, Даниил Рязанов - электроника;
Арсений Тихонов, Михаил Булимов - мобильная робототехника;
Михаил Маврин, Алексей Ефремкин - электроника;
Леонид Макаров - столярное дело;
Алексей Гоков - малярные и декоративные работы;
Дарий Раду - электромонтаж;
Сергей Жильцов - сетевое и системное администрирование;
Елена Лопаткина - технология моды;
Алина Юркова - парикмахерское искусство;
Наталья Блиняева - кондитерское дело;
Марина Симонова, Елена Некрасова - предпринимательство;
Дарья Бердник, Мария Мартишина - предпринимательство;
Карина Пшеничникова, Анастасия Скворцова - предпринимательство;
Павел Герасимов- сварочные технологии;
Дарья Пенькова - лабораторный и химический анализ;
Вера Азаренко - поварское дело;
Мария Андрейчук - медицинский и социальный уход;
Надежда Евстифеева - медицинский и социальный уход;
Анастасия Безыкорнова - лабораторный и химический анализ.