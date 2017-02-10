В Рязани наградили победителей и призёров регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Участие в конкурсных соревнованиях по 14 компетенциям приняли более 90 студентов, обучающихся по программам СПО.

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В пятницу,10 февраля, в МФЦ «Рязанский» состоялась церемония награждения победителей и призёров регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).

Чемпионат стартовал в Рязани 7 февраля и проходил по четырнадцати компетенциям. Участие в нём приняли 92 учащихся программ среднего профессионального образования и молодые рабочие, более 20 школьников боролись за звание лучшего в компетенциях JuniorSkills. Также в рамках чемпионата была организована деловая программа, мастер-классы и круглые столы. За три дня проведения мероприятия его площадки посетило около 5 тыс. гостей.

На церемонии подведения итогов собравшихся приветствовала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина. Она отметила, что чемпионат стал значимым событием в жизни области, которое наверняка запомнится тем, кто его посетил.

– Такого масштабного события в системе образования ещё не было. Оно объединило тех, кто считает профессионализм одним из необходимых качеств современного человека, – сказала она.

Важным стал чемпионат и для профессионального становления его участников, ребят, которые только начинают свою карьеру, подчеркнула министр.

– На заре своей профессиональной карьеры вы взяли очень высокий старт, приняли участие в профессиональном конкурсе, а это дорогого стоит. Это событие будет сопровождать вас всегда, где бы вы ни работали. Вы будете вспоминать, как проводились соревнования, какие задания вы выполняли, тех, кто был с вами рядом, – сказала Ольга Щетинкина, обращаясь к победителям и призёрам соревнований.

Министр образования вручила дипломы тем, кто занял на чемпионате первое место. Обладатели вторых и третьих мест получили дипломы из рук заместителя министра Владимира Ускова и координатора регионального движения WorldSkillsRussia Алексея Зенина. Они также адресовали конкурсантам тёплые пожелания. Владимир Усков поблагодарил ребят за их любовь и неравнодушие к делу, а Алексей Зенин отметил высокий уровень чемпионата. Подобный результат не был бы достигнут без усилий со стороны участников, сказал координатор программы.

Победителей регионального чемпионата будут чествовать и в региональном правительстве – там состоится торжественный приём, на котором ребятам будут вручены медали и подарки.

Итоги чемпионата:

Золотые медали

Ян Симонайтес, Александр Горобченко - мобильная робототехника;

Александр Гапак, Александр Трепалин - электроника

Александр Паламарчук, Александр Арбузов - электроника;

Теодор Грачёв, Георгий Кононов - электроника;

Андрей Потапов- столярное дело;

Людмила Перепёлкина - малярные и декоративные работы;

Андрей Кабаков - электромонтаж;

Никита Девяткин - сетевое и системное администрирование;

Александр Леонтьев - сетевое и системное администрирование;

Елизавета Конькова, Дарья Ханакова - технология моды;

Елена Калинкина - парикмахерское искусство;

Илья Калугин - кондитерское дело;

Нарэк Айрян, Дмитрий Нистратов - предпринимательство;

Алена Нижальская, Ангелина Соболева - предпринимательство;

Александр Грибко - сварочные технологии;

Наталья Соломатина - лабораторный и химический анализ;

Иван Лапшин - поварское дело;

Елена Кузнецова - медицинский и социальный уход;

Кристина Колпакова - лабораторный и химический анализ;

Екатерина Колоскова, Анна Вышегородцева, Анастасия Шумилина - дошкольное воспитание;

Серебряные медали:

Роман Климов, Георгий Анохин - мобильная робототехника;

Никита Мосяков Дмитрий Соколов- мобильная робототехника;

Никита Попов, Михаил Хомутов - электроника

Илья Кильпиков, Илья Губанов - мобильная робототехника;

Владимир Пименов, Борис Пастухов - электроника;

Сергей Журавлев - столярное дело;

Анна Чебан - малярные и декоративные работы;

Александр Козлов - электромонтаж;

Игорь Хохлов - парикмахерское искусство;

Дмитрий Майоров - кондитерское дело;

Дмитрий Куравлев - сварочные технологии;

Валентина Яицкая - лабораторный и химический анализ;

Игорь Гущин - поварское дело;

Екатерина Волкова - медицинский и социальный уход;

Юлия Егорова - лабораторный и химический анализ.

Бронзовые медали:

Матвей Васильев, Даниил Рязанов - электроника;

Арсений Тихонов, Михаил Булимов - мобильная робототехника;

Михаил Маврин, Алексей Ефремкин - электроника;

Леонид Макаров - столярное дело;

Алексей Гоков - малярные и декоративные работы;

Дарий Раду - электромонтаж;

Сергей Жильцов - сетевое и системное администрирование;

Елена Лопаткина - технология моды;

Алина Юркова - парикмахерское искусство;

Наталья Блиняева - кондитерское дело;

Марина Симонова, Елена Некрасова - предпринимательство;

Дарья Бердник, Мария Мартишина - предпринимательство;

Карина Пшеничникова, Анастасия Скворцова - предпринимательство;

Павел Герасимов- сварочные технологии;

Дарья Пенькова - лабораторный и химический анализ;

Вера Азаренко - поварское дело;

Мария Андрейчук - медицинский и социальный уход;

Надежда Евстифеева - медицинский и социальный уход;

Анастасия Безыкорнова - лабораторный и химический анализ.