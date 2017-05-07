В Рязани мужчина напал на такси с владимирскими номерами

Очевидцы сняли этот момент на видео.

Видео

В Рязани сняли на видео мужчину, бьющего по капоту такси с номерами Владимирской области. Ролик был размещён в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Видео сделано на улице Советской Армии.