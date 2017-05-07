http://7info.ru/news/video/v_rjazani_muzhchina_napal_na_taksi_s_vladimirskimi_nomerami/
В Рязани мужчина напал на такси с владимирскими номерами
Видео 49
В Рязани сняли на видео мужчину, бьющего по капоту такси с номерами Владимирской области. Ролик был размещён в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
В Рязани мужчина напал на такси с владимирскими номерами
Видео 49
Очевидцы сняли этот момент на видео.
В Рязани сняли на видео мужчину, бьющего по капоту такси с номерами Владимирской области. Ролик был размещён в группе
Видео сделано на улице Советской Армии.