Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/video/v_rjazani_muzhchina_napal_na_taksi_s_vladimirskimi_nomerami/

В Рязани мужчина напал на такси с владимирскими номерами
Очевидцы сняли этот момент на видео.

Видео   49

В Рязани сняли на видео мужчину, бьющего по капоту такси с номерами Владимирской области. Ролик был размещён в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Видео сделано на улице Советской Армии.