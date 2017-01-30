В Рязани изъяли 20 килограммов насвая

Около года назад продавца уже штрафовали за аналогичное нарушение.

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В Железнодорожном районе Рязани сотрудники полиции пресекли торговлю табакосодержащей смесью насвай. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Незаконную торговлю вёл прямо у себя дома на окраине города 55-летний мужчина. Пакетики с запрещённой смесью лежали на подоконнике, а деньги продавец получал через окно, не выходя из дома.

В ходе осмотра помещения правоохранители обнаружили и изъяли 20 килограммов насвая. Примечательно, что около года назад полицейские уже штрафовали этого человека за торговлю насваем. Тогда у него было изъято свыше 15 килограммов.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.2 ст.14.53 КоАП РФ.