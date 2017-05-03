В Рязани буквально на глазах разрушается многоэтажный жилой дом
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Делая ремонт в квартире, рязанец обнаружил расширяющиеся трещины в несущей стене дома.
Телеканал
Илья Кузьмин, делая ремонт в своей квартире, обнаружил трещины в стене, потолке и полу. С тех пор прошло уже три месяца. Сначала думали, что проблема в старой штукатурке, но, как отмечает в сюжете тележурналистка, буквально по швам разрушается несущая стена дома.
Работники домоуправления поставили маяки – на стену с помощью лейкопластыря прикрепили куски стекла. По их словам, если трещина будет расширяться, стекло должно лопнуть. Кузьмин заявляет, что трещины расширяются, но работники эксплуатирующей организации заявляют, что изменений нет.
Есть трещины и в подъезде дома, их число растёт.