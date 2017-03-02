В Москве провели уникальную операцию по разделению рязанских сиамских близнецов

Сюжет об этом был показан по Первому каналу в передаче Елены Малышевой.

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В передаче Первого канала «Здоровье с Еленой Малышевой» показали сюжет о жительнице Рязанской области Юлии Бирюковой, которая родила сиамских близнецов.

Юлия живёт в Старожилове, до этого она уже родила шестерых детей. 14 апреля 2016 года во время УЗИ ей сказали, что близнецы лежат лицом и обнимают друг друга. Позднее было установлено, что в утробе мамы развиваются сиамские близнецы. Женщину отправили в Москву, в научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова.

Родились девочки 7 сентября 2016 года. 10 ноября была проведена пятичасовая операция по их разделению. Спустя два часа мать впервые увидела своих дочерей в разных кроватках.