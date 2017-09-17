http://7info.ru/news/video/v_gorode_rybnoe_gorela_hokkejnaja_korobka/
В городе Рыбное горела хоккейная коробка
Видео 73
Вечером в пятницу, 15 сентября, в городе Рыбное произошёл пожар на хоккейной коробке, расположенной на улице Большой. Об этом сообщает
сайт издательства «Пресса».
В городе Рыбное горела хоккейная коробка
Видео 73
По одной из версий, пожар мог начаться из-за короткого замыкания, вызванного сильным ветром.
Вечером в пятницу, 15 сентября, в городе Рыбное произошёл пожар на хоккейной коробке, расположенной на улице Большой. Об этом сообщает
Коробка, одно из любимых мест зимнего отдыха горожан. Огонь уничтожил деревянную раздевалку.
По одной из версий, пожар мог начаться из-за короткого замыкания, вызванного сильным ветром.