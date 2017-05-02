В гаражах на окраине Рязани изъяли алкоголь стоимостью 1,7 миллиона рублей

В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

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В Рязани сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий по уголовному делу, возбуждённому ранее в отношении двух жителей города, изъяли из принадлежащих им складских помещений на окраине города большую партию алкогольной продукции. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В двух гаражах было обнаружено в общей сложности более 4,5 тыс. литров спиртного известных брендов с акцизными марками, имеющими признаки подделки. Стоимость изъятого алкоголя полицейские оценили в 1,7 млн. рублей. По имеющейся информации, спиртное планировалось реализовывать на территории города Рязани.

Образцы изъятого отправлены на экспертизу.

В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ. Им может грозить до шести лет лишения свободы.