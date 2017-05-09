В День Победы Рязань станцевала «Рио-Риту»

У филармонии в праздничный день звучали мелодии 30-40х, «Василий Тёркин» и частушки.

Видео

Во вторник, 9 мая, в Рязани прошли торжества, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В стороне от них не осталась и областная филармония, присоединившаяся к федеральному арт-проекту «Рио Рита – радость Победы».

Горожан и гостей пригласили послушать популярные мелодии 30-40х годов – «Рио-Рита» и другие прозвучали в исполнении духового оркестра 137-го десантного полка. Станцевать под живой аккомпанемент на импровизированной танцплощадке собравшиеся могли и медленный вальс, и фокстрот, и страстное танго. Тон задавали участники школы танцев Губернского бала и артисты Рязанского государственного академического русского народного хора им.Е.Г. Попова.

Атмосферу послевоенного времени помогли воссоздать не только популярные ритмы и танцы, но и одежда в стиле ретро, которая приветствовалась на празднике, и звучание настоящего патефона – раритету с пластинками посвятили отдельную площадку. Помехой празднику не стала и холодная погода – гости веселились от души, подкрепляясь кашей из полевой кухни, а также пищей духовной – отрывки из «Василия Тёркина» Александра Твардовского и весёлые частушки прозвучали в исполнении артистов Рязанского областного театра драмы, поддержавших проект. Любимые многими поколениями произведения исполнил для гостей вечера и государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова.