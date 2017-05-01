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http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_voditel_marshrutki_grubo_narushil_pravila_dorozhnogo_dvizhenija/

В центре Рязани водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения
Момент нарушения попал на запись автомобильного регистратора.

Видео   88

В центре Рязани водитель грубо нарушил правила дорожного движения, проехав перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Видео с автомобильного регистратора размещено в группе «Подслушано у водителей в Рязани» пользователем Андрей Андреев .