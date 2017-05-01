В центре Рязани водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения

Момент нарушения попал на запись автомобильного регистратора.

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В центре Рязани водитель грубо нарушил правила дорожного движения, проехав перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.