http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_voditel_marshrutki_grubo_narushil_pravila_dorozhnogo_dvizhenija/
В центре Рязани водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения
Видео 88
Видео с автомобильного регистратора размещено в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» пользователем Андрей Андреев .
В центре Рязани водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения
Видео 88
Момент нарушения попал на запись автомобильного регистратора.
В центре Рязани водитель грубо нарушил правила дорожного движения, проехав перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Видео с автомобильного регистратора размещено в группе